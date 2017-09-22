Родченков пообещал продолжить рассказывать о проступках России

Бывший глава Московской антидопинговой лаборатории Григорий Родченков выступил с обращением на страницах The New York Times, в котором отметил, что продолжит настаивать на реформе антидопинговой системы в России. Родченков предложил МОК проводить независимые тесты для российский спортсменов.

– России нужна реформа, – написал Родченков. – Много стран есть, где существует такая проблема, но Россия является наиболее организованным нарушителем антидопинговых правил. Если МОК и ВАДА не будут применять собственную программу реформ в России, то чистые атлеты будут по-прежнему страдать от несправедливых решений. Как минимум, МОК должен требовать, чтобы российские спортсмены подвергались независимым и строгим тестам. Моя совесть теперь чиста после сотрудничества с международными антидопинговыми органами, но мое будущее неопределенно. Я буду продолжать настаивать на реформе, давать правдивые свидетельства о проступках России и помогать защищать спортсменов от нападок. Весь мир и тысячи чистых спортсменов находятся в ожидании.