04:15 | ДОПИНГ

Родченков показал дыру в стене в лаборатории в Сочи

Человек, которого называют Григорием РОДЧЕНКОВЫМ (справа), показывает дыру в стене в лаборатории в Сочи на канале CBS.
Человек, которого называют Григорием РОДЧЕНКОВЫМ (справа), показывает дыру в стене в лаборатории в Сочи на канале CBS.
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Человек, которого в программе "60 минут" на американском канале CBS представляют как информатора Всемирного антидопингового агентства (ВАДА) Григория Родченкова, продемонстрировал в эфире дыру в стене, через которую якобы подменялись допинг-пробы в лаборатории во время Игр в Сочи.

– Это мышиная нора, ведущая из комнаты 125, – сказал гость передачи.

– То есть, вы работали в суперсекретной лаборатории, и никто не знал о существовании этой дыры?

– Нет, тут же стоял шкаф!

– А, дыра была забаррикадирована?

– Конечно. А шкаф легко отодвигается. Очень просто и эффективно.

Без лица. Новое явление Родченкова народу

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КОММЕНТАРИИ (5)
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wolfwolk

))))))))))))))))) блин блинский...

11:35

sergey.v1968

Так и хочется сказать: ржунимагу... И реально есть люди, которые вот это съедят?

11:32

andyk82

ЗАБАВНО!Это после хорошо сделанной пакости троллинг пошел? Вопросы! 1 Пробы за стенкой на полу стояли? 2 Блохину пробы кошки Куклачева таскали или КГБшные змеи? ps А так да, похоже на правду! Последний пазл встал на место, еще одно документальное доказательство

11:06

vasiunchik

Заглушка на розетку. Не?

07:31

redgy

)) сложно представить по этому фото там шкаф...

04:43

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