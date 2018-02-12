Родченков показал дыру в стене в лаборатории в Сочи

Человек, которого называют Григорием РОДЧЕНКОВЫМ (справа), показывает дыру в стене в лаборатории в Сочи на канале CBS.

Человек, которого в программе "60 минут" на американском канале CBS представляют как информатора Всемирного антидопингового агентства (ВАДА) Григория Родченкова, продемонстрировал в эфире дыру в стене, через которую якобы подменялись допинг-пробы в лаборатории во время Игр в Сочи.

– Это мышиная нора, ведущая из комнаты 125, – сказал гость передачи.

– То есть, вы работали в суперсекретной лаборатории, и никто не знал о существовании этой дыры?

– Нет, тут же стоял шкаф!

– А, дыра была забаррикадирована?

– Конечно. А шкаф легко отодвигается. Очень просто и эффективно.

Без лица. Новое явление Родченкова народу