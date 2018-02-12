Родченков показал дыру в стене в лаборатории в Сочи

Человек, которого в программе "60 минут" на американском канале CBS представляют как информатора Всемирного антидопингового агентства (ВАДА) Григория Родченкова, продемонстрировал в эфире дыру в стене, через которую якобы подменялись допинг-пробы в лаборатории во время Игр в Сочи.
– Это мышиная нора, ведущая из комнаты 125, – сказал гость передачи.
– То есть, вы работали в суперсекретной лаборатории, и никто не знал о существовании этой дыры?
– Нет, тут же стоял шкаф!
– А, дыра была забаррикадирована?
– Конечно. А шкаф легко отодвигается. Очень просто и эффективно.
Материалы других СМИ
wolfwolk
))))))))))))))))) блин блинский...
11:35
sergey.v1968
Так и хочется сказать: ржунимагу... И реально есть люди, которые вот это съедят?
11:32
andyk82
ЗАБАВНО!Это после хорошо сделанной пакости троллинг пошел? Вопросы! 1 Пробы за стенкой на полу стояли? 2 Блохину пробы кошки Куклачева таскали или КГБшные змеи? ps А так да, похоже на правду! Последний пазл встал на место, еще одно документальное доказательство
11:06
vasiunchik
Заглушка на розетку. Не?
07:31
redgy
)) сложно представить по этому фото там шкаф...
04:43