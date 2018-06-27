15:27 | ДОПИНГ

Родченков мог попытаться покончить с собой из-за иска на 30 миллионов долларов


Одной из причин попытки самоубийства информатора ВАДА Григория Родченкова, возможно, стал иск трех российских биатлонисток. Об этом сообщил источник в правоохранительных органах.

 
Григорий РОДЧЕНКОВ.Родченков пытался совершить самоубийство? Что об этом известно

– Одной из возможных причин является ознакомление Григория Родченкова 17 и 18 июня в Нью-Йоркском федеральном суде с предъявленным ему материальным иском от российских биатлонисток Ольги Зайцевой, Ольги Вилухиной и Яны Романовой на общую сумму 30 миллионов долларов, – приводит "Р-Спорт" слова источника.

Дополнительная информация

https://rsport.ria.ru/around/20180627/1138614548.html

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