Родченков мог попытаться покончить с собой из-за иска на 30 миллионов долларов

Одной из причин попытки самоубийства информатора ВАДА Григория Родченкова, возможно, стал иск трех российских биатлонисток. Об этом сообщил источник в правоохранительных органах.

– Одной из возможных причин является ознакомление Григория Родченкова 17 и 18 июня в Нью-Йоркском федеральном суде с предъявленным ему материальным иском от российских биатлонисток Ольги Зайцевой, Ольги Вилухиной и Яны Романовой на общую сумму 30 миллионов долларов, – приводит "Р-Спорт" слова источника.