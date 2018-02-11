Риди утверждает, что у ВАДА не складывается сотрудничество со Следственным комитетом РФ

Глава Всемирного антидопингового агентства (ВАДА) Крейг Риди отметил, что его организация не может договориться о сотрудничестве со Следственным комитетом России по вопросу расследования дела о манипуляциях в московской антидопинговой лаборатории. В ноябре глава ВАДА сообщил, что организация приняла предложение Следственного комитета России о сотрудничестве в расследовании допинговых нарушений.
– Насколько мне известно, мы вновь им написали около трех недель назад, но и на этот раз ничего не последовало, – цитирует ТАСС Риди. – По моему мнению, мяч плотно осел именно на стороне Следственного комитета.
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tramvaj, в качестве ликбеза: решения о выдаче ТИ принимают консилиумы врачей в видовых спортфедерациях, а не ВАДА.
16:42 11 февраля
tramvaj
ВАДП давно надо самих привлечь к ответственности за манипуляции с терапевтическими исключениями и нарушения процедурных элементов при ненадлежащем хранении проб.
14:32 11 февраля
kozban400
Горестно слышать этот серьёзный упрёк, но это наша действительность! За два с лишним года никакой серьёзной программы по нормализации ситуации не сделано, хотя можно было бы "разрулить" её достаточно просто, видно нет желания. Допингеры и жулики на всех уровнях чувствуют себя спокойно, выступают в масс-медиа, работают в руководящих органах, никто им публично не говорит: хотя бы заткнитесь, если уж Следственный комитет вас не трогает! Жизнь показывает, что честь и совесть для них понятия запредельные! Ну а что другие из-за них в дерьме, так это этих других проблемы! Интересно, чем всё это закончится, когда-то ж должно закончится! Вопрос: когда?
13:15 11 февраля