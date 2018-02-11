Риди утверждает, что у ВАДА не складывается сотрудничество со Следственным комитетом РФ

Глава Всемирного антидопингового агентства (ВАДА) Крейг Риди отметил, что его организация не может договориться о сотрудничестве со Следственным комитетом России по вопросу расследования дела о манипуляциях в московской антидопинговой лаборатории. В ноябре глава ВАДА сообщил, что организация приняла предложение Следственного комитета России о сотрудничестве в расследовании допинговых нарушений.

– Насколько мне известно, мы вновь им написали около трех недель назад, но и на этот раз ничего не последовало, – цитирует ТАСС Риди. – По моему мнению, мяч плотно осел именно на стороне Следственного комитета.