Ричард Макларен: "Иногда задаюсь вопросом, есть ли у ВАДА и МОК воля на проведение реформ"

Глава независимой комиссии Всемирного антидопингового агентства (ВАДА) Ричард Макларен заявил, что разочарован действиями ВАДА и Международного олимпийского комитета (МОК) в отношении проблемы допинга. Напомним, в прошлом году были опубликованы две части доклада Макларена о применении допинга россиянами.

В докладе говорилось о существовании в России государственной системы сокрытия применения допинга. Утверждалось, что более тысячи российских спортсменов были вовлечены в манипуляции с допинг-пробами или получили выгоду от этого.

- До сих пор я не говорил о том, как международное спортивное общество должно реагировать на мои доклады, но то, что происходит, расстраивает все больше и больше, - цитирует L'Equipe Макларена. - Необходимо принять конкретные меры по решению проблемы. После моего второго доклада я был немного разочарован, потому что МОК и ВАДА действовали нерешительно, на мой взгляд. Иногда я задаюсь вопросом, есть ли действительно воля на проведение реформ.