Павел Колобков: "Если есть какие-то возможности доказать невиновность Лебедевой, они должны быть использованы"

Министр спорта РФ Павел Колобков признался, что расстроен тем, что россиянку Татьяну Лебедеву лишили медалей Олимпийских игр в Пекине из-за допинга. Он считает, что должны быть использованы способы доказать ее невиновность, если они есть. Также он заявил, что следует перепроверить все пробы олимпийских призеров.

- Я расстроен, потому что Лебедева – выдающаяся спортсменка, - цитирует "Р-Спорт" Колобкова. - Но если есть какие-то нарушения, то очень плохо. Но если есть какие-то возможности доказать ее невиновность, они должны быть использованы.

Хотелось бы, если пробы перепроверяются с Олимпийских игр-2008, то, наверное, имеет смысл для прозрачности и общей объективности перепроверить вообще все пробы всех олимпийских чемпионов и призеров. Чтобы не оставалось сомнений в объективности. Ситуация тяжелая и непростая не только для российской легкой атлетики, но и лично для Лебедевой. Она выдающаяся спортсменка.