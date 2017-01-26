11:22 26 января | ДОПИНГ

Павел Колобков: "Если есть какие-то возможности доказать невиновность Лебедевой, они должны быть использованы"

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Министр спорта РФ Павел Колобков признался, что расстроен тем, что россиянку Татьяну Лебедеву лишили медалей Олимпийских игр в Пекине из-за допинга. Он считает, что должны быть использованы способы доказать ее невиновность, если они есть. Также он заявил, что следует перепроверить все пробы олимпийских призеров.

- Я расстроен, потому что Лебедева – выдающаяся спортсменка, - цитирует "Р-Спорт" Колобкова. - Но если есть какие-то нарушения, то очень плохо. Но если есть какие-то возможности доказать ее невиновность, они должны быть использованы.

Хотелось бы, если пробы перепроверяются с Олимпийских игр-2008, то, наверное, имеет смысл для прозрачности и общей объективности перепроверить вообще все пробы всех олимпийских чемпионов и призеров. Чтобы не оставалось сомнений в объективности. Ситуация тяжелая и непростая не только для российской легкой атлетики, но и лично для Лебедевой. Она выдающаяся спортсменка.

Дополнительная информация

http://rsport.ru/athletics/20170126/1115427470.html

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