17:08 | ДОПИНГ

Мутко не ждет от второго доклада Макларена новых громких разоблачений

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Вице-премьер правительства РФ Виталий Мутко высказал мнение, что вторая часть доклада независимой комиссии Всемирного антидопингового агентства во главе с Ричардом Маклареном навряд ли будет содержать какие-либо факты громких допинговых нарушений в России. Сегодня в ходе заседания совета учредителей ВАДА генеральный директор организации Оливье Ниггли сообщил, что финальная версия доклада Макларена будет опубликована 9 декабря.

 
Профессор Ричард МАКЛАРЕН.Что готовит для России профессор Макларен

– Надо уже какую-то точку ставить, двигаться дальше, – цитирует ТАСС Мутко. – Если сейчас авторы доклада не обозначили желание ознакомить Россию с содержанием доклада перед публикацией, то и не стоит ждать от них этого. Но я не думаю, что в докладе будут какие-то новости.

Эту тему надо заканчивать. Россия – огромная спортивная держава, и что бы ни было в докладах, у нас нет никаких так называемых государственных программ, это абсолютная глупость, двуликий мир какой-то. На Олимпиаде в Рио-де-Жанейро одна команда имеет 200 терапевтических разрешений, а мы – 17, задумайтесь на минутку. Эти 200 принимают запрещенные препараты, но с разрешения. Вопросов больше, чем ответов. Тренд такой. Что бы мы ни делали, нужно делать больше, лучше.

Напомним, что первая часть доклада независимого эксперта ВАДА Макларена, посвященная итогам расследования обвинений в допинговых махинациях на Олимпийских играх 2014 года в Сочи, была опубликована 18 июля. На основании сведений, содержащихся в докладе, ряд российских спортсменов были не допущены к участию в Олимпиаде в Рио-де-Жанейро, также от участия в Играх-2016 была отстранена вся паралимпийская сборная России.

Дополнительная информация

http://tass.ru/sport/3798771

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