10:24 | ДОПИНГ

Минспорта Свердловской области проверит информацию о тренере Казарине

0
0
0
1

Министр спорта Свердловской области Леонид Рапопорт подчеркнул, что министерство проверит информацию о тренере нижнетагильского легкоатлетического клуба "Спутник" Владимире Казарине, которая была озвучена в фильме телеканала ARD о допинговых проблемах в российском спорте.

 
Андрей ДМИТРИЕВ (справа) и Хайо ЗЕППЕЛЬТ.Чем Дмитриев помог российской легкой атлетике

В ленте сообщалось, что в РФ до сих пор работают тренеры, которые были замешаны в неоднократном нарушении антидопинговых правил, включая одного из главных фигурантов допингового скандала в российской легкой атлетике 2015 года Владимира Казарина.

"Я попросил Федерацию легкой атлетики Свердловской области подготовить мне детальную информацию по тем фактам, которые были изложены и представлены в этом фильме, - приводит ТАСС слова Рапопорта. - В настоящее время Казарин работает в спортивном клубе "Спутник" в Нижнем Тагиле. Только после проверки я смогу принять какое-то решение, так как прежде чем вынести суровое наказание, я должен располагать какими-то фактами".

Он добавил, что появилась информация о том, что легкоатлетка Мария Савинова говорила про Казарина.

"Сейчас все эти данные мы будем детально изучать и разбираться", - подытожил Рапопорт.

Опрос

Как вы считаете, меняется ли ситуация в российской легкой атлетике?
голосовать

Дополнительная информация

http://tass.ru/sport/3963053

0
0
0
1
Материалы сюжета: Россия. Допинговая проблема
Материалы REN-TV

Пляска сволочей...

Работаем, брат. Работаем, сестра...

Путин понад усё...

Выяснилось, что значит последняя фраза пилота Ту-154 про закрылки: 3D...

Материалы других СМИ
КОММЕНТАРИИ (1)
Войти, чтобы оставить комментарий

mobile_actor

Так Казарин оттуда - из Свердловской области. Значит моё предположение о причине недопуска А.Дмитриева на треннировки в спорткомплексе Екатернибурга близко к истине.

10:35

Материалы других СМИ
Материалы других СМИ