Минспорта Свердловской области проверит информацию о тренере Казарине

Министр спорта Свердловской области Леонид Рапопорт подчеркнул, что министерство проверит информацию о тренере нижнетагильского легкоатлетического клуба "Спутник" Владимире Казарине, которая была озвучена в фильме телеканала ARD о допинговых проблемах в российском спорте.

В ленте сообщалось, что в РФ до сих пор работают тренеры, которые были замешаны в неоднократном нарушении антидопинговых правил, включая одного из главных фигурантов допингового скандала в российской легкой атлетике 2015 года Владимира Казарина.

"Я попросил Федерацию легкой атлетики Свердловской области подготовить мне детальную информацию по тем фактам, которые были изложены и представлены в этом фильме, - приводит ТАСС слова Рапопорта. - В настоящее время Казарин работает в спортивном клубе "Спутник" в Нижнем Тагиле. Только после проверки я смогу принять какое-то решение, так как прежде чем вынести суровое наказание, я должен располагать какими-то фактами".

Он добавил, что появилась информация о том, что легкоатлетка Мария Савинова говорила про Казарина.

"Сейчас все эти данные мы будем детально изучать и разбираться", - подытожил Рапопорт.