Микаэль Расмуссен: "Не верю, что когда-нибудь будет абсолютно чистый спорт"

Профессиональный велогонщик, лучший горный гонщик "Тур де Франс" 2005-2006 датчанин Микаэль Расмуссен подчеркнул: он не верит, что спорт в будущем будет абсолютно чистым. Сам он на протяжении карьеры использовал запрещенные препараты для подавления усталости. Это было возможным благодаря терапевтическим исключениям, которые выписывали врачи команды "Рабобанк".

– Я не верю, что когда-нибудь будет абсолютно чистый спорт, – подчеркнул Расмуссен. – Думаю, людям давным давно стоило расстаться с этой иллюзией. Но я верю, что стоит бороться за спорт с равными правами для всех. Неважно, кто ты – испанец, датчанин, русский или мексиканец. Кто угодно. Правила для всех должны быть едиными. Наказание – тоже. А сейчас, к сожалению, все не так.