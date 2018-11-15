Михаил Дегтярев: "В случае неисполнения взятых на себя обязательств перед ВАДА именно Минспорта РФ будет нести ответственность за возможные последствия"

Председатель комитета Государственной Думы по физической культуре, спорту, туризму и делам молодежи Михаил Дегтярев прокомментировал итоги заседания совета учредителей ВАДА в Баку, на котором центральной темой стала история с восстановлением в правах РУСАДА.

Напомним, ранее стало известно, что исполком Всемирного антидопингового агентства, прошедший накануне в Баку, подтвердил, что Россия до сих пор не выполнила условия сентябрьского соглашения о восстановлении РУСАДА. Если в течение ближайших полутора месяцев ситуация не изменится, наша страна снова потеряет признание ВАДА и окажется в полной изоляции.

– Времени для выполнения поставленных перед Россией условий, действительно, остается не так много. 20 сентября 2018 года Исполком ВАДА принял решение о восстановлении РУСАДА статуса соответствия кодексу под гарантии Министерства спорта России, – отметил Дегтярев. – Предоставляя гарантии, Министерство спорта должно иметь на это веские основания. В случае неисполнения взятых на себя обязательств именно оно будет нести ответственность.

Со своей стороны могу сказать, что комитетом Государственной Думы по физической культуре, спорту, туризму и делам молодежи в рамках реализации программы "Развитие физической культуры и спорта" Национальной антидопинговой лаборатории при МГУ имени Ломоносова оказывается необходимая финансовая поддержка. Ко второму чтению закона о бюджете мы поддержали предоставление лаборатории дополнительной в этом году субсидии в размере 18,8 миллиона рублей.

В настоящее время РУСАДА ведет активную работу: за 10 месяцев текущего года у наших спортсменов взято более 8 тысяч допинг-проб, в то время как за весь 2017 год – 6 тысяч. Не будем забывать также, что Россия на протяжении последних лет преодолевает серьезное политическое давление со стороны западных чиновников. Многие решения международных спортивных организаций принимаются под давлением антироссийского лобби.

В западной прессе регулярно появляются русофобские информационные вбросы, открытые письма "борцов за чистоту мирового спорта", призывы к бойкоту и прочие спланированные акции. В этой ситуации наша главная задача – продолжать вести последовательную работу по борьбе с допингом, по восстановлению в правах наших спортивных организаций, поддержанию репутации российских спортсменов, добывая новые честные победы. (Андрей Сизякин)

Напомним, исполком ВАДА 20 сентября вернул Российскому антидопинговому агентству (РУСАДА) соответствие кодексу при условии, что до конца года эксперты ВАДА получат доступ к данным проверки допинг-проб московской лаборатории. В случае невыполнения условий ВАДА Российское антидопинговое агентство будет снова лишено статуса соответствия.

ВАДА оценит выполнение условий восстановления РУСАДА 14-15 января