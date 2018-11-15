12:12 | Допинг

ВАДА оценит выполнение условий восстановления РУСАДА 14-15 января

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Комитет по соответствию Всемирного антидопингового агентства (ВАДА) оценит выполнение условий восстановления Российского антидопингового агентства (РУСАДА) на заседании, которое пройдет с 14 по 15 января. Об этом на совете учредителей ВАДА сообщил глава комитета Джонатан Тэйлор.

- Решение, которое принял исполком 20 сентября, четко регламентирует сроки и условия восстановления, включая предоставление доступа к пробам московской лаборатории, - цитирует ТАСС Тэйлора. - В январе мы проанализируем выполнение требований и после представим рекомендацию исполкому ВАДА.

Напомним, исполком ВАДА 20 сентября вернул Российскому антидопинговому агентству (РУСАДА) соответствие кодексу при условии, что до конца года эксперты ВАДА получат доступ к данным проверки допинг-проб московской лаборатории. В случае невыполнения условий ВАДА Российское антидопинговое агентство будет снова лишено статуса соответствия.

 

Дополнительная информация

https://tass.ru/sport/5795519

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