Комитет Госдумы по спорту проверит актуальность информации в новом фильме ARD

Комитет Государственной думы по физической культуре, спорту, туризму и молодежной политике проверит актуальность информации в новом фильме немецкого телеканала ARD. Об этом сообщил член комитета Дмитрий Свищев. По его словам, аудитория фильмов телеканала ARD будет неизменно становиться меньше.
- Если есть отстранение тренера от работы, то надо выполнять все требования, - цитирует ТАСС Свищева. - Мы внимательно проверим фильм. Если опасения подтвердятся, надо принимать меры. Мы соответствуем кодексу и требованиям ВАДА, но игнорировать подобную информацию мы не можем.
Высасывание из пальца никому не интересной и бесполезной информации - все это надоедает. Наша задача - принимать это во внимание. В ближайшее время аудитория европейцев и американцев, которые в начале следили за такими фильмами, будет падать.
mobile_actor
Можно подумать, Свищев что-то понимает в отношении "аудитории" этих фильмов. А ещё интересно:"актуальность" предыдущих фильмов Зеппельта Госдума уже проверила?
10:31
rus_deutsch
даже если аудитория сократится до 100 человек, состоящих полностью из числа руководства МОК, ИААФ и ВАДА - все равно хватит для резонанса, не сомневаюсь!
06:56
Valeri
В ближайшее время аудитория европейцев и американцев, которые в начале следили за такими фильмами, будет падать. Поумнее ничего нельзя было сказать?
23:53 22 января