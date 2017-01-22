Комитет Госдумы по спорту проверит актуальность информации в новом фильме ARD

Комитет Государственной думы по физической культуре, спорту, туризму и молодежной политике проверит актуальность информации в новом фильме немецкого телеканала ARD. Об этом сообщил член комитета Дмитрий Свищев. По его словам, аудитория фильмов телеканала ARD будет неизменно становиться меньше.

- Если есть отстранение тренера от работы, то надо выполнять все требования, - цитирует ТАСС Свищева. - Мы внимательно проверим фильм. Если опасения подтвердятся, надо принимать меры. Мы соответствуем кодексу и требованиям ВАДА, но игнорировать подобную информацию мы не можем.

Высасывание из пальца никому не интересной и бесполезной информации - все это надоедает. Наша задача - принимать это во внимание. В ближайшее время аудитория европейцев и американцев, которые в начале следили за такими фильмами, будет падать.