22:21 22 января | ДОПИНГ

Комитет Госдумы по спорту проверит актуальность информации в новом фильме ARD

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Андрей ДМИТРИЕВ (справа) и Хайо ЗЕППЕЛЬТ.Чем Дмитриев помог российской легкой атлетике

Комитет Государственной думы по физической культуре, спорту, туризму и молодежной политике проверит актуальность информации в новом фильме немецкого телеканала ARD. Об этом сообщил член комитета Дмитрий Свищев. По его словам, аудитория фильмов телеканала ARD будет неизменно становиться меньше.

Если есть отстранение тренера от работы, то надо выполнять все требования, - цитирует ТАСС Свищева. - Мы внимательно проверим фильм. Если опасения подтвердятся, надо принимать меры. Мы соответствуем кодексу и требованиям ВАДА, но игнорировать подобную информацию мы не можем.

Высасывание из пальца никому не интересной и бесполезной информации - все это надоедает. Наша задача - принимать это во внимание. В ближайшее время аудитория европейцев и американцев, которые в начале следили за такими фильмами, будет падать.

Дополнительная информация

http://tass.ru/sport/3962532

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КОММЕНТАРИИ (3)
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mobile_actor

Можно подумать, Свищев что-то понимает в отношении "аудитории" этих фильмов. А ещё интересно:"актуальность" предыдущих фильмов Зеппельта Госдума уже проверила?

10:31

rus_deutsch

даже если аудитория сократится до 100 человек, состоящих полностью из числа руководства МОК, ИААФ и ВАДА - все равно хватит для резонанса, не сомневаюсь!

06:56

Valeri

В ближайшее время аудитория европейцев и американцев, которые в начале следили за такими фильмами, будет падать. Поумнее ничего нельзя было сказать?

23:53 22 января

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