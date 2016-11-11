ИААФ: "CAS решит судьбу наказанных за допинг российских легкоатлетов"

Спортивный арбитражный суд (CAS) определит срок дисквалификации для российских легкоатлетов, результаты которых на Олимпийских играх 2008 и 2012 годов после перепроверки допинг-проб были аннулированы. Об этом сообщили ТАСС в пресс–службе Международной ассоциации легкоатлетических федераций (ИААФ).

МОК лишил сборную России по легкой атлетике медалей Игр-2008: бронзы прыгуньи в высоту Анны Чичеровой, серебра в метании копья Марии Абакумовой, серебра в эстафете 4х400 м, бронзы в эстафете 4х400 м, бронзы в беге на 3000 м с препятствиями Екатерины Волковой. Также аннулированы результаты двух российских легкоатлетов - призеров Олимпиады-2012 (золото – метательницы молота Татьяны Лысенко, серебро – толкательницы ядра Евгении Колодко).

"ИААФ пока не получил от МОК всех документов по этим легкоатлетам. Когда это произойдет, то все дела будут направлены в CAS. Именно CAS определит для каждого спортсмена срок его дисквалификации и аннулирования результатов в соответствии с имеющимися в деле доказательствами и правилами IAAF", – говорится в сообщении пресс-службы ИААФ.