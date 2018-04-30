Григорий Родченков: "Все мои показания подлинны"

Бывший глава Московской антидопинговой лаборатории Григорий Родченков заявил, что все данные о допинге в российском спорте, которые он предоставил МОК и ВАДА, являются подлинными.

Сегодня стало известно, что Родченков подал в суд на владельца "Бруклина" и экс-президента СБР Михаила Прохорова. Прохоров оплачивает судебные издержки трех российских биатлонисток Ольги Зайцевой, Яны Романовой и Ольги Вилухиной. Они обвинили Родченкова в клевете в их адрес.

"Благодарю мою команду юристов, которые борются за меня. Я здоров и чувствую себя защищенным. Я продолжу сотрудничать с представителями антидопинговых служб. Несмотря на регулярную дезинформационную каманию со стороны России, все данные, что я предоставил МОК и ВАДА, были правдивыми, и я не отказываюсь ни от одного своего слова. Я продолжу борьбу за чистых атлетов и реформы, даже несмотря на то, что международные агентства постоянно пытаются найти способ замять дело России", - приводит слова Родченкова в своем Твиттере журналист Хайо Зеппельт, автор серии фильмов о допинге в российской легкой атлетике.

Родченков подал в суд на Прохорова