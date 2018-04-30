19:09 | ДОПИНГ

Григорий Родченков: "Все мои показания подлинны"

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Бывший глава Московской антидопинговой лаборатории Григорий Родченков заявил, что все данные о допинге в российском спорте, которые он предоставил МОК и ВАДА, являются подлинными.

 
Григорий РОДЧЕНКОВ.Родченков сдал назад? Подробности

Сегодня стало известно, что Родченков подал в суд на владельца "Бруклина" и экс-президента СБР Михаила Прохорова. Прохоров оплачивает судебные издержки трех российских биатлонисток Ольги ЗайцевойЯны Романовой и Ольги Вилухиной. Они обвинили Родченкова в клевете в их адрес. 

"Благодарю мою команду юристов, которые борются за меня. Я здоров и чувствую себя защищенным. Я продолжу сотрудничать с представителями антидопинговых служб. Несмотря на регулярную дезинформационную каманию со стороны России, все данные, что я предоставил МОК и ВАДА, были правдивыми, и я не отказываюсь ни от одного своего слова. Я продолжу борьбу за чистых атлетов и реформы, даже несмотря на то, что международные агентства постоянно пытаются найти способ замять дело России", - приводит слова Родченкова в своем Твиттере журналист Хайо Зеппельт, автор серии фильмов о допинге в российской легкой атлетике.

Родченков подал в суд на Прохорова

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КОММЕНТАРИИ (3)
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Werdy

Lars Berger Продолжит борьбу...) А когда он ее начал?!============= Образно говоря, думаю после того, как доел виноград, попросил добваки, а ему отказали. :)

19:55

doomkapnz

Не дают россиянам забыть этого чудо-недочеловека.

19:29

Lars Berger

Продолжит борьбу...) А когда он ее начал?!

19:24

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