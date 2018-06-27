14:18 | ДОПИНГ

Григорий Родченков: "Когда я находился под следствием, пытался совершить самоубийство"

Григорий РОДЧЕНКОВ. Фото Виталий Белоусов, ТАСС
Григорий РОДЧЕНКОВ. Фото Виталий Белоусов, ТАСС

 
Григорий РОДЧЕНКОВ или человек, который выдает себя за него.Родченков попытался покончить с собой. Снова

Информатор ВАДА Григорий Родченков уже во второй раз попытался покончить жизнь самоубийством. 19 июня в квартире в Вашингтоне он предположительно напился спиртного и наглотался сильных транквилизаторов. В жилом помещении, которое для него арендует ФБР, были найдены пустые бутылки из-под виски и шесть упаковок медикаментов.

Бывшего директора Московской антидопинговой лаборатории обнаружили сотрудники ФБР, которые вызвали службу спасения. Родченков был доставлен в психоневрологическую клинику.

Напомним, в феврале в интервью американскому каналу CBS Родченков рассказал, что уже предпринимал попытку самоубийства.

Тогда она сообщил следующее: "Когда я находился под следствием, пытался совершить самоубийство, потому что меня шантажировали, мне угрожали, хотели, чтобы я оболгал свою сестру – иначе отправят в тюрьму. Что я сделал? Я попытался проткнуть ножом свое сердце".

Напомним, ​в 2016 году в отношении Родченкова, который стал инициатором допингового скандала в России, было возбуждено уголовное дело о злоупотреблении полномочиями. В ноябре 2017 года СК возбудил дело о воспрепятствовании производству предварительного расследования.

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