Григорий Родченков: "Когда я находился под следствием, пытался совершить самоубийство"

Информатор ВАДА Григорий Родченков уже во второй раз попытался покончить жизнь самоубийством. 19 июня в квартире в Вашингтоне он предположительно напился спиртного и наглотался сильных транквилизаторов. В жилом помещении, которое для него арендует ФБР, были найдены пустые бутылки из-под виски и шесть упаковок медикаментов.

Бывшего директора Московской антидопинговой лаборатории обнаружили сотрудники ФБР, которые вызвали службу спасения. Родченков был доставлен в психоневрологическую клинику.

Напомним, в феврале в интервью американскому каналу CBS Родченков рассказал, что уже предпринимал попытку самоубийства.

Тогда она сообщил следующее: "Когда я находился под следствием, пытался совершить самоубийство, потому что меня шантажировали, мне угрожали, хотели, чтобы я оболгал свою сестру – иначе отправят в тюрьму. Что я сделал? Я попытался проткнуть ножом свое сердце".

Напомним, ​в 2016 году в отношении Родченкова, который стал инициатором допингового скандала в России, было возбуждено уголовное дело о злоупотреблении полномочиями. В ноябре 2017 года СК возбудил дело о воспрепятствовании производству предварительного расследования.