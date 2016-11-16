Глава АНОК: "Я беспокоюсь, что доклад Макларена будет опубликован после заседания исполкома МОК"

Глава Ассоциации национальных олимпийских комитетов (АНОК) шейх Ахмад аль-Фахад аль-Сабах в ходе генеральной ассамблеи организации в Дохе выразил обеспокоенность тем, что вторая часть доклада независимого эксперта Всемирного антидопингового агентства (ВАДА) Ричарда Макларена будет опубликована после заседания исполкома МОК, на котором будет вынесено решение по России. По его словам, итоги расследования комиссии под руководством канадского юриста будут иметь разрушительный эффект на принятое решение в отношении России.

- Сейчас я беспокоюсь о том, что доклад Макларена будет опубликован в первую неделю декабря, во время заседания исполкома МОК или днем позже, - приводит ТАСС слова Макларена. - В данном случае доклад будет иметь разрушительный эффект на принятое по России решение.

Предполагается, что вторая часть доклада комиссии под руководством Макларена о допинге в российском спорте будет опубликована в середине декабря. Заседание исполкома МОК, который оценит проведенную Россией работу по выполнению условий, установленных ВАДА и МОК, состоится 6 декабря. На нем будет принято решение о том, стоит ли продлевать санкции в отношении России.









