Генпрокуратура РФ: около 1500 проб были уничтожены по указанию Родченкова

Почти 1500 допинг-проб спортсменов были незаконно уничтожены по указанию бывшего директора Московской антидопинговой лаборатории Григория Родченкова, сообщает "Р-Спорт" со ссылкой на доклад генерального прокурора РФ Юрия Чайку о законности и правопорядке в 2016 году. Лаборатория была закрыта, а Родченков уволен в конце 2015 года на основании отчета комиссии ВАДА о допинге в российской легкой атлетике. Впоследствии Родченков уехал в США и дал интервью, в котором рассказал о якобы существующей в России системе сокрытия допинга.

Бывший министр спорта РФ Виталий Мутко в ноябре 2015 года заявил, что уничтожение проб проходило с ведома ВАДА, причем уничтожены только те пробы, которые необязательно было хранить. При этом в СК утверждали, что Родченков должен был сохранить пробы, но уничтожил их, причем команду об уничтожении мог получить из ВАДА.

"В связи с многочисленными публикациями в СМИ Генеральной прокуратурой Российской Федерации организованы надзорные мероприятия в сфере антидопингового законодательства. Проведенной в Минспорта России проверкой выявлены факты уничтожения по указанию бывшего директора антидопингового центра около 1,5 тысячи допинг-проб спортсменов, подлежащих обязательному хранению", - говорится в сообщении Генпрокуратуры.