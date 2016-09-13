Гендиректор ВАДА: "Атака хакеров ставит под угрозу вернуть доверие к России после отчета Макларена"

Генеральный директор ВАДА Оливье Ниггли заявил, что атака хакеров может отрицательно повлиять на восстановление отношений с Россией. Ранее появилась информация, что российская группа хакеров Fancy Bear незаконно получила доступ к базе данных ADAMS.

"ВАДА сожалеет о сложившейся ситуации. Была опубликована информация, которая является строго конфиденциальной, приводит слова Ниггли официальный сайт ВАДА. – Мы осуждаем эти продолжительные кибератаки, которые идут из России. Они приводят к попыткам разрушить всю систему борьбы с допингом. Эти преступные действия ставят под серьезную угрозу усилия мирового антидопингового сообщества, направленные на восстановление доверия к России после отчета Макларена.

Всемирное антидопинговое агентство систематически разрешало принимать запрещенные вещества ведущим американским спортсменам, следует из документов, опубликованных хакерской группой Fancy Bear, взломавшей базу данных ВАДА. В их число входят, например, сестры Серена и Винус Уильямс, а также четырехкратная олимпийская чемпионка по спортивной гимнастике Симона Байлз и баскетболистка Елена Делле Донн.