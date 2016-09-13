Гендиректор ВАДА: "Атака хакеров ставит под угрозу вернуть доверие к России после отчета Макларена"

Генеральный директор ВАДА Оливье Ниггли заявил, что атака хакеров может отрицательно повлиять на восстановление отношений с Россией. Ранее появилась информация, что российская группа хакеров Fancy Bear незаконно получила доступ к базе данных ADAMS.
"ВАДА сожалеет о сложившейся ситуации. Была опубликована информация, которая является строго конфиденциальной, приводит слова Ниггли официальный сайт ВАДА. – Мы осуждаем эти продолжительные кибератаки, которые идут из России. Они приводят к попыткам разрушить всю систему борьбы с допингом. Эти преступные действия ставят под серьезную угрозу усилия мирового антидопингового сообщества, направленные на восстановление доверия к России после отчета Макларена.
Всемирное антидопинговое агентство систематически разрешало принимать запрещенные вещества ведущим американским спортсменам, следует из документов, опубликованных хакерской группой Fancy Bear, взломавшей базу данных ВАДА. В их число входят, например, сестры Серена и Винус Уильямс, а также четырехкратная олимпийская чемпионка по спортивной гимнастике Симона Байлз и баскетболистка Елена Делле Донн.
Boleijj protiv
Джон....Сильвер -- И? Доверие перед кем? Им все равно на ваше доверие.
20:03
Джон....Сильвер
Доверие потеряли вы - ВАДА - американские прихвостни, грош цена теперь ВАМ, проплаченным американским проституткам!
20:02
algor
Шаражкина контора. аСаШАй платит туда пару десятков свеженапечатанных фантиков и получает свежеиспеченных спортивных монстров с многомиллионными контрактами и призовыми, прославляющих "великую свободную страну". Дешево и сердито.
20:01
Boleijj protiv
zukunft -------------- Вряд ли, но по всей видимости Кремль сам этого хочет, раз так подставляется.
20:01
Мяс@руб
Этой ВАДА ссы в глаза - всё божья роса
20:00
spetrov
zukunft, футбол будет неизменно подвисать вплоть до ЧМ-18, поскольку (уверен) является одной из главных целей (и, возможно, причин).
20:00
zukunft
Тут ещё футбол повисает...
19:57
spetrov
...и уж тем более исключающей подтасовку.
19:57
shpasic
а разве доклад Макларена не раскрывал конфиденциальную информацию о подмене проб через дырку в стене? не надо было публиковать свой доклад, тогда бы доверие не пошатнулось!
19:57
algor
- Директор? Да пошел ты в ...опу, директор! (Масяня)
19:57
Пумик
О каком вообще доверии может идти речь???полностью прогнившая вада еще может заикаться о доверии???вада вскоре будет расформирована!не спутят сие на тормозах уверен!а вот макларен думаю сердечный приступ должен заработать.свидетели лишние ненужны будут!пиндосия будет чательно следы чистить.а чистить придется много и чщательно!
19:56
spetrov
:) Это может разрушить вашу систему "борьбы с допингом", а на самом деле борьбы с неугодными. Система должна быть общемировой, открытой, логичной и понятной всем. Исключающей двойные стандарты.
19:55
Boleijj protiv
Все верно, сейчас довольные патриоты порадуются кремлевским хакерским вбросам. А итог будет Россия без ОИ 2018, а ВАДА, МОК и сестры Вильямс будут оправданы.
19:54