19:46 | ДОПИНГ

Гендиректор ВАДА: "Атака хакеров ставит под угрозу вернуть доверие к России после отчета Макларена"

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Генеральный директор ВАДА Оливье Ниггли заявил, что атака хакеров может отрицательно повлиять на восстановление отношений с Россией. Ранее появилась информация, что российская группа хакеров Fancy Bear незаконно получила доступ к базе данных ADAMS.

"ВАДА сожалеет о сложившейся ситуации. Была опубликована информация, которая является строго конфиденциальной, приводит слова Ниггли официальный сайт ВАДА. – Мы осуждаем эти продолжительные кибератаки, которые идут из России. Они приводят к попыткам разрушить всю систему борьбы с допингом. Эти преступные действия ставят под серьезную угрозу усилия мирового антидопингового сообщества, направленные на восстановление доверия к России после отчета Макларена.

Всемирное антидопинговое агентство систематически разрешало принимать запрещенные вещества ведущим американским спортсменам, следует из документов, опубликованных хакерской группой Fancy Bear, взломавшей базу данных ВАДА. В их число входят, например, сестры Серена и Винус Уильямс, а также четырехкратная олимпийская чемпионка по спортивной гимнастике Симона Байлз и баскетболистка Елена Делле Донн.

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Материалы сюжета: "Запрещенные" вещества для сестер Уильямс и Симоны Байлз


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КОММЕНТАРИИ (13)
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Boleijj protiv

Джон....Сильвер -- И? Доверие перед кем? Им все равно на ваше доверие.

20:03

Джон....Сильвер

Доверие потеряли вы - ВАДА - американские прихвостни, грош цена теперь ВАМ, проплаченным американским проституткам!

20:02

algor

Шаражкина контора. аСаШАй платит туда пару десятков свеженапечатанных фантиков и получает свежеиспеченных спортивных монстров с многомиллионными контрактами и призовыми, прославляющих "великую свободную страну". Дешево и сердито.

20:01

Boleijj protiv

zukunft -------------- Вряд ли, но по всей видимости Кремль сам этого хочет, раз так подставляется.

20:01

Мяс@руб

Этой ВАДА ссы в глаза - всё божья роса

20:00

spetrov

zukunft, футбол будет неизменно подвисать вплоть до ЧМ-18, поскольку (уверен) является одной из главных целей (и, возможно, причин).

20:00

zukunft

Тут ещё футбол повисает...

19:57

spetrov

...и уж тем более исключающей подтасовку.

19:57

shpasic

а разве доклад Макларена не раскрывал конфиденциальную информацию о подмене проб через дырку в стене? не надо было публиковать свой доклад, тогда бы доверие не пошатнулось!

19:57

algor

- Директор? Да пошел ты в ...опу, директор! (Масяня)

19:57

Пумик

О каком вообще доверии может идти речь???полностью прогнившая вада еще может заикаться о доверии???вада вскоре будет расформирована!не спутят сие на тормозах уверен!а вот макларен думаю сердечный приступ должен заработать.свидетели лишние ненужны будут!пиндосия будет чательно следы чистить.а чистить придется много и чщательно!

19:56

spetrov

:) Это может разрушить вашу систему "борьбы с допингом", а на самом деле борьбы с неугодными. Система должна быть общемировой, открытой, логичной и понятной всем. Исключающей двойные стандарты.

19:55

Boleijj protiv

Все верно, сейчас довольные патриоты порадуются кремлевским хакерским вбросам. А итог будет Россия без ОИ 2018, а ВАДА, МОК и сестры Вильямс будут оправданы.

19:54

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