ВАДА подтвердило факт взлома базы данных российскими хакерами

Всемирное антидопинговое агентство (ВАДА) на своем официальном сайте подтвердило факт взлома своей базы данных. Российская группа хакеров Fancy Bear незаконно получила доступ к его базе данных ADAMS.

Всемирное антидопинговое агентство систематически разрешало принимать запрещенные вещества ведущим американским спортсменам, следует из документов, опубликованных хакерской группой Fancy Bear, взломавшей базу данных ВАДА. В их число входят, например, сестры Серена и Винус Уильямс, а также четырехкратная олимпийская чемпионка по спортивной гимнастике Симона Байлз и баскетболистка Елена Делле Донн.