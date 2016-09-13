19:14 | ДОПИНГ

ВАДА подтвердило факт взлома базы данных российскими хакерами

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Всемирное антидопинговое агентство (ВАДА) на своем официальном сайте подтвердило факт взлома своей базы данных. Российская группа хакеров Fancy Bear незаконно получила доступ к его базе данных ADAMS.

Всемирное антидопинговое агентство систематически разрешало принимать запрещенные вещества ведущим американским спортсменам, следует из документов, опубликованных хакерской группой Fancy Bear, взломавшей базу данных ВАДА. В их число входят, например, сестры Серена и Винус Уильямс, а также четырехкратная олимпийская чемпионка по спортивной гимнастике Симона Байлз и баскетболистка Елена Делле Донн.

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Материалы сюжета: "Запрещенные" вещества для сестер Уильямс и Симоны Байлз


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КОММЕНТАРИИ (8)
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Boleijj protiv

Don ----------------------- Тады укропы могут воевать против ЛНР и ДНР , а России все равно, хорошо,учтем и этот факт.

19:59

Boleijj protiv

Don ---------- админы суровые, правду банят

19:57

Don

Boleijj protiv, против нищих укропов никто и не воюет, это у тебя бедное воображение)))) Если бы воевали, продавец конфет уже бы через два дня в штатах у обамки под кроватью от страха бы прятался, а в Киеве флаги РФ висели бы вместе с твоей головой))))

19:52

Boleijj protiv

РусланИ --------- Кто будет отнимать, Тарпищев?

19:51

РусланИ

отнять у братьев Уильямс все большие члены.

19:46

Boleijj protiv

Джон....Сильвер ---------------- И? Все было официально, разве что нытикам есть повод поныть, как бедную Россию засуживают, а по факту, открытие этих баз данных принесет России только вред, так как они та оправдаются, а вот после такого кремлевского слива, думаю, можно забыть России об ОИ 2018.

19:44

Boleijj protiv

Don ------------- Пока что мы видим как Россия не может даже нищих укропов победить, догадайся что будет когда богатые дяди крылья раскроют. Одним прошлым не победить, скажу по секрету.

19:34

Don

Boleijj protiv, мечтать не вредно дурачок))) такие же мнения у многих были, только потом, такие как ты позорно бежали, поджав хвост)))

19:32

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