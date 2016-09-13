ВАДА подтвердило факт взлома базы данных российскими хакерами

Всемирное антидопинговое агентство (ВАДА) на своем официальном сайте подтвердило факт взлома своей базы данных. Российская группа хакеров Fancy Bear незаконно получила доступ к его базе данных ADAMS.
Всемирное антидопинговое агентство систематически разрешало принимать запрещенные вещества ведущим американским спортсменам, следует из документов, опубликованных хакерской группой Fancy Bear, взломавшей базу данных ВАДА. В их число входят, например, сестры Серена и Винус Уильямс, а также четырехкратная олимпийская чемпионка по спортивной гимнастике Симона Байлз и баскетболистка Елена Делле Донн.
Boleijj protiv
Don ----------------------- Тады укропы могут воевать против ЛНР и ДНР , а России все равно, хорошо,учтем и этот факт.
19:59
Boleijj protiv
Don ---------- админы суровые, правду банят
19:57
Don
Boleijj protiv, против нищих укропов никто и не воюет, это у тебя бедное воображение)))) Если бы воевали, продавец конфет уже бы через два дня в штатах у обамки под кроватью от страха бы прятался, а в Киеве флаги РФ висели бы вместе с твоей головой))))
19:52
Boleijj protiv
РусланИ --------- Кто будет отнимать, Тарпищев?
19:51
РусланИ
отнять у братьев Уильямс все большие члены.
19:46
Boleijj protiv
Джон....Сильвер ---------------- И? Все было официально, разве что нытикам есть повод поныть, как бедную Россию засуживают, а по факту, открытие этих баз данных принесет России только вред, так как они та оправдаются, а вот после такого кремлевского слива, думаю, можно забыть России об ОИ 2018.
19:44
Boleijj protiv
Don ------------- Пока что мы видим как Россия не может даже нищих укропов победить, догадайся что будет когда богатые дяди крылья раскроют. Одним прошлым не победить, скажу по секрету.
19:34
Don
Boleijj protiv, мечтать не вредно дурачок))) такие же мнения у многих были, только потом, такие как ты позорно бежали, поджав хвост)))
19:32