ФИФА осуждает раскрытие конфиденциальной информации по допинг-делам

Международная федерация футбола (ФИФА) осуждает раскрытие конфиденциальной информации о допинговых делах, так как это может навредить текущим расследованиям. Об этом сообщает "Р-Спорт" со ссылкой на пресс-службу ФИФА.

Ранее стало известно, что ВАДА передало информацию из базы данных московской антидопинговой лаборатории международным спортивным федерациям. На этой встрече присутствовали представители ФИФА. Организация должна в начале 2018 года провести повторную проверку допинг-тестов российских футболистов.

– ФИФА не комментирует отдельные случаи и поэтому не комментирует любые предполагаемые раскрытия информации. Говоря в общих чертах, ФИФА осуждает раскрытие конфиденциальной информации, поскольку это подвергает риску право на неприкосновенность частной жизни отдельных лиц, может повредить текущим расследованиям и противоречит правилам ФИФА и Всемирного антидопингового кодекса, – сказал представитель пресс-службы ФИФА.

Чьи это 19 проб? РФС получил от ФИФА список "мишеней Родченкова" // Источник: ФИФА запросила информацию о допинг-пробах игроков ЦСКА, "Анжи", "Крыльев" и "Терека"