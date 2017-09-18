Дмитрий Свищев: "РУСАДА нужно выстроить отношения с антидопинговыми агентствами других стран"

Член комитета Госдумы по физической культуре, спорту, туризму и делам молодежи Дмитрий Свищев отметил, что Российское антидопинговое агентство (РУСАДА) должно разъяснить зарубежным антидопинговым организациям, присоединившимся ранее к призыву отстранить Россию от участия в Олимпийских играх 2018 года, что страна идет по пути искоренения допинга.

- В отношении нашей страны сформировалась совершенно неправильная и неприятная тенденция, - цитирует ТАСС Свищева. - Новому руководителю РУСАДА нужно обязательно включиться, связаться со всеми этими организациями и активно начать выстраивать с ними отношения. Необходимо срочно отреагировать на все эти заявления, сидеть сложа руки в этой ситуации ни в коем случае нельзя", - заявил Свищев. Он считает очевидным, что "кто-то подстрекает эти страны, которые сегодня последовали за другими и присоединились к призыву отстранить сборную от участия в Олимпийских играх в Южной Корее".

Нужно понимать, что недружественные нам силы педалируют этот процесс, а значит необходимо вести с другими странами разъяснительную работу о том, что мы поступательно и успешно идем по пути искоренения допинга в российском спорте, по пути восстановления прав РУСАДА в WADA. Нужно снять негатив, который направлен в нашу сторону.