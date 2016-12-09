Дмитрий Свищев: "Родченков сам всех подсаживает на допинг"

Президент Федерации керлинга России Дмитрий Свищев призвал выдать ордер на арест бывшего главы Московской антидопинговой лаборатории Григория Родченкова. Он был отстранен от работы на основании отчета комиссии ВАДА под руководством Дика Паунда о допинге в российской легкой атлетике.

- Если глава лаборатории с ее начальником - преступники, они должны сидеть в тюрьме, и следственный комитет этим сейчас занимается, - цитирует ТАСС Свищева. - Пора уже выдавать ордер на арест товарища Родченкова. Сам всех подсаживает на допинг и рассказывает всякие истории, баночки у него какие-то, бирки.

После увольнения Родченков уехал из России и дал интервью New York Times, в котором рассказал о допинговой системе в российском спорте. Это послужило поводом для расследования Ричарда Макларена. На основании первой части его доклада ряд российских спортсменов не поехали на Олимпиаду в Рио, а от Паралимпиады была отстранена вся команда. Вторая часть была представлена сегодня. В ней утверждается, что более тысячи российских спортсменов были причастны к махинациям с допинг-пробами, среди них - олимпийские чемпионы и призеры Сочи-2014.

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