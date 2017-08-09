Белорусский тхэквондист дисквалифицирован до 2021 года за мельдоний

Национальное антидопинговое агентство Белоруссии объявило, что апелляция ВАДА по делу тхэквондиста Армана-Маршала Силлы удовлетворена. Таким образом, спортсмен наказывается четырехлетней дисквалификацией, а все его результаты с 13 июля 2016 года до 11 августа аннулируются. Дисквалификация продлится с 20 июля 2017 года по 6 апреля 2021 года.

Напомним, летом прошлого года в организме Силлы был обнаружен мельдоний, однако белорусская федерация тхэквондо провела собственное расследование и разрешила спортсмену выступать, но позже ВАДА подало апелляцию.