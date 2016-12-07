15:29 | ДОПИНГ

Андрей Сильнов: "Я против терапевтических исключений"

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Кандидат на пост президента Всероссийской федерации легкой атлетики Андрей Сильнов выступает против разрешения терапевтических исключений на употребление запрещенных веществ. Сильнов уверен, что такие спортсмены должны участвовать в отдельных соревнованиях.

– В России вопрос о терапевтических исключениях не слишком распространен, – цитирует ТАСС Сильнова. – У нас было подано около десятка таких исключений, у иностранцев – за сотню. Надо делать отдельные соревнования для людей, которые принимают какие-то препараты, я против терапевтических исключений.

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Материалы сюжета: "Запрещенные" вещества для топ-звезд от ВАДА
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КОММЕНТАРИИ (1)
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das.das

У нас было подано около десятка таких исключений, у иностранцев – за сотню. \\\\\\\\\\\\\\ Т.е. вся истерика в Российских СМИ из-за того что из нескольких десятков тысяч проф.спортсменов только более сотни получили те или иные исключения причем в этой сотни есть и россияне))) Понятно

15:43

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