Андрей Сильнов: "Я против терапевтических исключений"

Кандидат на пост президента Всероссийской федерации легкой атлетики Андрей Сильнов выступает против разрешения терапевтических исключений на употребление запрещенных веществ. Сильнов уверен, что такие спортсмены должны участвовать в отдельных соревнованиях.

– В России вопрос о терапевтических исключениях не слишком распространен, – цитирует ТАСС Сильнова. – У нас было подано около десятка таких исключений, у иностранцев – за сотню. Надо делать отдельные соревнования для людей, которые принимают какие-то препараты, я против терапевтических исключений.