Американские спортсмены перед Играми-2016 принимали кокаин?

Хакерская группа Fancy Bears получила доступ к переписке между представителями ВАДА и сотрудниками Американского антидопингового агентства (USADA), сообщает The Guardian. По информации издания, это произошло из-за того, что один из представителей USADA во время Паралимпийских игр в Рио пользовался компьютером в общедоступном месте.

В обнаруженных документах содержится информация о необычных показателях в анализе крови нескольких американских спортсменов перед Олимпийскими играми в Рио-де-Жанейро. Данные, попавшие в руки хакерской группы, вызывают предположение о том, что два американских спортсмена перед Играми-2016 принимали кокаин для снижения веса. Также в письмах содержится информация, согласно которой один атлет, не являющийся представителем США, прошел процедуру переливания крови непосредственно перед финалом Игр.

Кроме того, достоянием хакерской группы стал номер домашнего телефона главы ВАДА Крейга Риди.