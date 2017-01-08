Александр Зубков: "Предложение главы UKAD? Надеюсь, здравый смысл возьмет верх"

Президент Федерации бобслея России (ФБР) Александр Зубков выразил надежду на то, что мировая общественность не прислушается к заявлению главы UKAD Дэвида Кенворти о необходимости отстранить Россию от участия в зимних Олимпийских играх–2018. Он отметил, что подобное решение стало бы несправедливым.

– Я отношусь негативно к заявлению главы UKAD, ведь если поступают подобные предложения, они всегда должны быть подкреплены какими-то доказательствами, – сказал Зубков. – Не стоит проводить параллелей с летней Олимпиадой в Рио, это две разные истории. Конечно, угроза пропустить Игры есть. Но если такое решение будет принято, то оно будет полностью политизированным, неспортивным.

Мы всегда боремся, доказываем свою правоту и подкрепляем это результатом. Мы обеспокоены, что это может произойти, но все же надеемся, что здравый смысл мирового спорта возьмет верх! (Любовь КОНЯЕВА)

В Британии считают, что Россию надо отстранить от участия в Олимпиаде 2018 года