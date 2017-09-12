Александр Жуков: "ВАДА позитивно оценивает процесс восстановления антидопинговой системы России"

Глава ОКР и член МОК Александр Жуков высказал мнение, что в ВАДА позитивно оценивают процесс восстановления антидопинговой системы России.

– На сессии не предусмотрено обсуждение участия российской команды на Олимпиаде в Пхенчхане, такого вопроса в повестке нет, – приводит ТАСС слова Жукова. – В то же время есть и отчет ВАДА о проделанной с прошлой сессии работы. ВАДА довольно много места уделяет российской проблематике, в позитивном плане. Там говорится о том, что сделано по восстановлению российской антидопинговой системы, что эта работа продолжается и она нацелена на полное восстановление РУСАДА.

Напомним, что в среду в Лиме стартует сессия МОК в Лиме, которая пройдет с 13 по 16 сентября. На ней будет заслушан отчет ВАДА, в котором будет отведено место и процессу приведения в соответствие с кодексом организации РУСАДА.

Вопрос восстановления РУСАДА, которое было признано несоответствующим кодексу в ноябре 2015 года, должен быть рассмотрен 16 ноября на заседании совета учредителей ВАДА, которое пройдет в Сеуле.