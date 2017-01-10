19 национальных антидопинговых агентств требуют отстранить всех российских спортсменов

19 национальных антидопинговых агентств (NADO) провели встречу в Дублине и по ее итогам потребовали отстранить российских спортсменов от всех международных соревнований и лишить страну всех международных турниров. Также было выдвинуто требование Такое требование было выдвинуто после изучения второй части доклада независимого эксперта ВАДА Ричарда Макларена.
- Мы требуем отстранить всех российских спортсменов от соревнований. Это наказание должно действовать до тех пор, пока в России не появится система по борьбе с допингом, которая бы соответствовала кодексу WADA, – приводит портал langrenn слова главы Немецкого антидопингового агентства Андреа Готцманн. – Допущены могут быть лишь те спорстмены, которые пройдут специальную проверку. Выступать они должны не под флагом России. Лидеры NADO также потребовали установить мораторий на присуждение стране новых соревнований, а также отстранить от тех, которые залпанированы на ближайшее время.
Требование было подписано антидопинговыми организациями Бельгии, Канады, Дании, Эстонии, Финляндии, Франции, Ирландии, Японии, Хорватии, Голландии, Польши, Словении, Испании, Швеции, Швейцарии, ЮАР, Германии, США и Австрии.
Ранее глава Британского антидопингового агентства Дэвид Кенворти призвал отстранить Россию от участия в Олимпийских играх 2018 года. По его словам, страна допустила вопиющие нарушения в отношении допинга, что отрицательно сказывается на имидже всего спорта.
Heat being turned up on Russia. 19 national anti-doping orgs want it BANNED from competing AND hosting int'l events pic.twitter.com/qKX4IqUWv1– Dan Roan (@danroan) January 10, 2017
Thomas_Boy
rusfed 2.0 ______________ Но в конце концов встретится Бах со своим немецкоговорящим другом из России - и убедит его сдать Боцмана. _______________ Леонтича мы их не отдадим. Такая скотина самим нужна.
23:37
Thomas_Boy
Монте-Кристо (Мститель) ____________ Монтя, ты не расстраивайся. Как только тебя стрельнут, какая-нибудь длинноногая красотка за небольшую плату поднесет к твоему издыхающему телу букетик ромашек. А я сразу начну собирать деньги на памятник тебе. Честно. По всем центральным каналам марафон устроим по сбору средств. На памятнике ты будешь... Не. Не скажу. Секрет, типа.)
23:35
Джерри. Без Тома.
А почему латыши не отметились со своими Дур, Дур, Дуркусами?
23:35
spetrov
Больные люди. Что с них возьмешь. Русских остраняешь, отстраняешь, а они опять побеждают. Надо вообще запретить. И пусть побеждают только "альтернативно здоровые". :)
23:34
Монте-Кристо (Мститель) .
Меня сильно интересует. Тех, кто мочу в баночках в Сочи менял, чем наградили. Орденом Мужества или за Заслуги перед Отечеством ? И что в наградном листе писали "За замену мочи" ? ЛОЛ !!!
23:34
Thomas_Boy
Весёлый© ____________ Ну вот какая от тебя польза обществу? Монтя - тот хотя бы создает разреженное пространство в маршрутных такси. А ты? Вот еще и выясняется, что киберспорт признаешь...
23:32
Джерри. Без Тома.
Аббревиатура пугающая - НАДО.
23:32
rusfed 2.0
Перед Рио то же самое было. Ограничатся символическими наказаниями/запретами/ограничениями, но полного отстранения не будет. Все эти декларации унизительны для нас, болел (но кого интересует наше мнение?), но прямо на итоговое решение не влияют, а пытаются сделать это косвенно - путем формирования общественного мнения. Но в конце концов встретится Бах со своим немецкоговорящим другом из России - и убедит его сдать Боцмана. Встречу затем - для публики - назовут переломной в борьбе с допингом в России, и провозгласят недопустимость коллективной ответственности. Чуть позже бизнес-интересы частного лица Томаса Баха в России наконец-то получат доступ в госзаказам. Или сам он возглавит какой-нибудь Северный Поток. Уже сколько лет один и тот же день сурка ))
23:31
onlywhitespartak
Этим решением они себя не красят ... Если бы отстраняли советских спортсменов то мне бы было их жалко , это был смысл их жизни , а для нынешних потеря денег и все , я лично кроме биатлона и хоккея ничего особо на олимпиаде не смотрю
23:30
Буква Ё
упоротый русский, а вот когда Трамп в должность заступит, кого ты будешь винить в том, что Россия остается в дэрьме? :) по-прежнему Обаму?
23:29
Монте-Кристо (Мститель) .
Thomas_Boy .............. Чтобы стало меньше дегенератов, тебя надо четвертовать. Заодно и 80-85% населения Эрефии.
23:28
Весёлый©
Thomas_Boy ___ [Russia] Utyk: 'путина ликвидируют физически в 2017'
23:27
Весёлый©
Thomas_Boy ____Эмм, ща сижу в одной игрухе, где посоны и пудж - правда не комильфо.
23:27
Thomas_Boy
Монтю тоже расстрелять. Не за употребление слова "охлос". Просто так. Одним дегенератом меньше станет.
23:24
дост
ну и чего они добьются? Ну уйдут наши спортсмены, федерации перестанут платить взносы, с Европы могут уйти наши спонсоры. ЧМ только немного жалко. Но это тоже для нас не проблема
23:24
Thomas_Boy
Кстати, нарисовал картину "Обама изобретает новые санкьции". Холст. Санкьции - масло. Обама - гуано.
23:23
Монте-Кристо (Мститель) .
Отличная новость. Зло должно быть наказано. Останется охлос без хлеба и без зрелищ... ЛОЛ !
23:22
Thomas_Boy
А Веселого расстреляем. За "посонов" и "пуджа". Нормальный человек таких слов не знает.
23:19
Boleijj protiv
Трампчмо продолжение первой части Обезьянычмо.
23:19
Thomas_Boy
Упёртый русский Либерасты, дермократы, толеранты и гомосексуалы. Вот сборище убогих! ___________ Всех к стенке. Нехай постоятъ.
23:18
Весёлый©
Бойкоты и правда ниочинь, но что же тогда вылечит пациента?
23:18
Весёлый©
С Новым Годом, чистая Россия!
23:15
Kol1979
Вот пусть байкотируют все соревнования, где будут участвовать наши спортсмены, а там посмотрим, надолго ли их хватит?
23:12
Весёлый©
Патриотические poukany взрываются на три... два... один...
23:09
Упёртый русский
Последняя агония цветного президента. Покойся с миром, бедолага!
23:04
Упёртый русский
Либерасты, дермократы, толеранты и гомосексуалы. Вот сборище убогих!
23:00
южанин61
Допущены могут быть лишь те спорстмены, которые пройдут специальную проверку. Выступать они должны не под флагом России. ______ Не под флагом России, ключевые слова. А так, ничего неожиданного. На манеже, одни и теже.
22:57
tranmer
А указаны 20 стран.... В списках нет Норвегии вообще-то
22:55