19 национальных антидопинговых агентств требуют отстранить всех российских спортсменов

19 национальных антидопинговых агентств (NADO) провели встречу в Дублине и по ее итогам потребовали отстранить российских спортсменов от всех международных соревнований и лишить страну всех международных турниров. Также было выдвинуто требование Такое требование было выдвинуто после изучения второй части доклада независимого эксперта ВАДА Ричарда Макларена.

- Мы требуем отстранить всех российских спортсменов от соревнований. Это наказание должно действовать до тех пор, пока в России не появится система по борьбе с допингом, которая бы соответствовала кодексу WADA, – приводит портал langrenn слова главы Немецкого антидопингового агентства Андреа Готцманн. – Допущены могут быть лишь те спорстмены, которые пройдут специальную проверку. Выступать они должны не под флагом России. Лидеры NADO также потребовали установить мораторий на присуждение стране новых соревнований, а также отстранить от тех, которые залпанированы на ближайшее время.

Требование было подписано антидопинговыми организациями Бельгии, Канады, Дании, Эстонии, Финляндии, Франции, Ирландии, Японии, Хорватии, Голландии, Польши, Словении, Испании, Швеции, Швейцарии, ЮАР, Германии, США и Австрии.

Ранее глава Британского антидопингового агентства Дэвид Кенворти призвал отстранить Россию от участия в Олимпийских играх 2018 года. По его словам, страна допустила вопиющие нарушения в отношении допинга, что отрицательно сказывается на имидже всего спорта.