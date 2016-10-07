Саутин намерен продолжить борьбу за пост главного тренера сборной России

Первый вице-президент Российской федерации прыжков в воду, двукратный олимпийский чемпион Дмитрий Саутин подчеркнул, что готов и дальше бороться за пост главного тренера сборной.

Ранее президент Российской федерации прыжков в воду Алексей Власенко рекомендовал кандидатуру Светланы Моисеевой на пост главного тренера национальной команды. На данный момент она назначена исполняющей обязанности.

- Пока не знаю, как оценить назначение Моисеевой, будем присматриваться, - приводит "Р-Спорт" слова Саутина. - Три месяца у нее есть, посмотрим, как будет работать. Со своей стороны готов дальше бороться за пост главного тренера сборной, буду продолжать борьбу. Когда состоится заседание экспертного совета федерации, сказать сложно, возможно, в январе.