11:41 | ПРЫЖКИ В ВОДУ

Саутин намерен продолжить борьбу за пост главного тренера сборной России

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Первый вице-президент Российской федерации прыжков в воду, двукратный олимпийский чемпион Дмитрий Саутин подчеркнул, что готов и дальше бороться за пост главного тренера сборной.

Ранее президент Российской федерации прыжков в воду Алексей Власенко рекомендовал кандидатуру Светланы Моисеевой на пост главного тренера национальной команды. На данный момент она назначена исполняющей обязанности.

- Пока не знаю, как оценить назначение Моисеевой, будем присматриваться, - приводит "Р-Спорт" слова Саутина. - Три месяца у нее есть, посмотрим, как будет работать. Со своей стороны готов дальше бороться за пост главного тренера сборной, буду продолжать борьбу. Когда состоится заседание экспертного совета федерации, сказать сложно, возможно, в январе.

Дополнительная информация

http://rsport.ru/aquatics/20161007/1110437933.html

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