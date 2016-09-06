13:06 | ВЕЛОСПОРТ — Велотрек

Россияне нацелены на ЧМ по паравелоспорту после отстранения от Игр в Рио

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Сборная России по паравелоспорту будет готовиться к чемпионатам мира на треке и шоссе, хоть и не выступит на альтернативных стартах в Подмосковье. Об этом сообщила старший тренер сборной России по велоспорту среди лиц с поражением опорно-двигательного аппарата Екатерина Мухортова. На спортивных базах в Крылатском, Новогорске и на озере Круглом 8-9 сентября пройдут соревнования российских паралимпийцев, отстраненных от Игр в Рио-де-Жанейро.

- На этом турнире, который запланирован на 8-9 сентября, у нас не будет соревнований по велоспорту... Будет только мастер-класс. Все ребята будут присутствовать на мастер-классе, пройдет в обычном формате. У нас впереди чемпионаты мира по треку и шоссе, к ним и будем готовиться, ставим задачу успешно на них выступить, - цитирует "Р-Спорт" Мухортову.

Дополнительная информация

http://rsport.ru/rio2016_russia/20160906/1066144986.html

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