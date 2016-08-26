Забелинская не думает завершать карьеру

Серебряный призер Олимпийских игр-2016 в Рио-де-Жанейро велосипедистка Ольга Забелинская заявила, что не думает о завершении карьеры. 36-летняя спортсменка добавила, что хотела бы выступить на Играх-2020 в Токио.

– Слава Богу, что все закончилось, уже осознала, что произошло, так скажем, закрываем эту страницу и открываем новую, – приводит ТАСС слова Забелинской. – Безусловно, довольна собой и своим выступлением. На Олимпиаде мне больше всего запомнился тот момент, когда мне объявили, что я могу участвовать в соревнованиях, медаль – это что-то приятное, но самое большое потрясение – допуск на Олимпиаду.

Если все будет складываться хорошо и ничего страшного не произойдет, то выступлю в Токио. Речи о завершении карьеры даже не ведется.