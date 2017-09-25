Вячеслав Кузнецов продолжит выступать за "Катюшу" в следующем сезоне

Российский велогонщик Вячеслав Кузнецов рассказал, что в следующем сезоне будет выступать за "Катюшу". 28-летний спортсмен является частью команды с 2012 года.

– Хотелось бы прояснить ситуацию по контракту. Тот контракт, который я подписал с "Катюшей-Альпецин" в прошлом году, был на два сезона, – приводит "Р-Спорт" слова Кузнецова. – Так что контракт у меня есть, я остаюсь на следующий год в команде. Надеюсь, следующий сезон будет более удачным, чем нынешний.

Напомним, в составе "Катюши" Кузнецов стал призером престижной классической гонки "Гент-Вевельгем" в 2016 году.