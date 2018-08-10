В Казахстане полицейские использовали данные олимпийского чемпиона Винокурова для фальсификации дела

В казахстанском Петропавловске за фальсификацию уголовных дел уволен личный состав и руководство управления по борьбе с наркобизнесом областной полиции, информирует "Интерфакс" со ссылкой на пресс-службу областной прокуратуры.

По данным ведомства, было установлено, что сотрудники управления использовали анкетные данные умерших и вымышленных людей для фальсификации уголовных дел.

"Спецпрокурором расследуется 13 уголовных дел в отношении сотрудника УБН, которым при фальсификации доказательств использовались анкетные данных умерших и вымышленных лиц, а в одном случае - данные велогонщика Александра Винокурова", - отметили в ведомстве.

В целом, за первое полугодие 2018 года прокуроры выявили более 35 фактов фиктивных дел по сбыту и хранению наркотиков, возбужденных сотрудниками управления по борьбе с наркобизнесом департамента внутренних дел области.