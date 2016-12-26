22:33 26 декабря | ВЕЛОСПОРТ — Велошоссе

Крис Фрум: "Самые опасные соперники в 2017 году - Контадор и Кинтана"

0
0
0

Британский гонщик Крис Фрум назвал своих главных соперников, которые будут ему противостоять в следующем сезоне. По его словам, опаснее других будут Найро Кинтана и Альберто Контадор.

– С Кинтаной очень тяжело бороться на горных этапах, – цитирует La Gazzetta dello Sport Фрума. – С Контадором тоже трудно справляться, потому что он очень непредсказуем. Альберто способен побеждать, он умен, опытен, имеет большую мотивацию. Смена команды подстегнет его. Также хочу отметить прогресс Ромена Барде и Ричи Порте, который довольно молчалив, но один из лучших в мире в горах.

0
0
0
Материалы REN-TV

Сбитые "Гелендвагеном" в Москве близнецы оказались детьми сотрудников...

Ярмольник и Фоменко в Латвии заявили, что россияне "вульгарные и дикие...

Смертный полк Бильжо...

Трупоеды истории...

Материалы других СМИ
КОММЕНТАРИИ
Войти, чтобы оставить комментарий
Материалы других СМИ
Материалы других СМИ