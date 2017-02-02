19:50 2 февраля | ВЕЛОСПОРТ — Велошоссе

Гонщик "Астаны", ударивший Киттеля, дисквалифицирован

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Гонщик "Астаны" Андрей Гривко отстранен от участия в веломногодневке "Тур Дубая". Как сообщает AFP, организаторы признали его виновным в нападении на немца Марселя Киттеля. Гривко во время гонки нанес удар в лицо Киттелю, у которого случилось рассечение. С окровавленным лицом лидер общего зачета не смог побороться за победу, которую одержал на этапе Джон Дегенкольб.

"Астана" принесла свои извинения Киттелю и команде Quick Step, не став оспаривать дисквалификацию Гривко и назвав его поведение ненадлежащим.

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Материалы REN-TV

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