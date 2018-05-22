Деннис стал победителем 16-го этапа "Джиро д’Италия"

Австралийский гонщик BMC Роан Деннис стал победителем гонки с раздельного старта, которая состоялась в рамках 16-го этапа "Джиро д’Италия". Он преодолел дистанцию в 34,2 километра за 40 минут.

Второе место занял немец Тони Мартин из команды Katusha – Alpecin (отставание – 14 секунд). Тройку лучших замкнул голландец Том Дюмолен, выступающий за Sunweb (+22 секунды).

Лидерство в генеральной классификации продолжает удерживать британец Саймон Йейтс из Mitchelton-Scott (65 часов 57 минут и 37 секунд). Его ближайшими преследователями в общем зачете являются Дюмулен (+56 секунд) и итальянец Доменико Поццовиво из команды Bahrain-Merida (+3 минуты и 11 секунд).