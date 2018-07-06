Яннис Адетокунбо: "Сбылась мечта - я на обложке NBA 2K19"

Форвард "Милуоки" Яннис Адетокунбо, который будет главным лицом стандартного издания NBA 2K19, признался, что мечтал оказаться на обложке баскетбольного симулятора. Официальный релиз игры запланирован на 11 сентября.

- Мне нравится играть в NBA 2K, поэтому быть на обложке очень многое значит для меня. Баскетбольный симулятор очень реалистичен, но в реальной жизни все совершенно иначе, – цитирует Sun Адетокунбо. - Я упорно трудился, чтобы заработать признание в НБА. Быть на обложке NBA 2K19 - сбывшаяся мечта. Очень этому доволен. Счастлив, что теперь люди будут больше интересоваться мной и семьей, а также откуда я попал в НБА. Надеюсь, дети могут получить мотивацию, чтобы работать и верить в свои мечты.

Адетокунбо будет на обложке NBA 2K19