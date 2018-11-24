В Fortnite добавили образ "Курминатор". Идею придумал восьмилетний фанат игры

Epic Games добавила в Fortnite образ "Курминатор" после просьбы восьмилетнего фаната игры. Отец мальчика опубликовал его идею на reddit, а пользователи подготовили несколько концептов.

В сентябре 2018 года пользователь tfoust10 опубликовал обращение своего восьмилетнего сына на reddit. В нем мальчик попросил у разработчиков Fortnite добавить в игру образ "Петушиный солдат" и приложил его рисунок.

Пост набрал 41 тысячу плюсов, а несколько пользователей даже нарисовали концепты "Петушиного солдата". Позже tfoust10 поблагодарил реддиторов за поддержку идеи и выложил видео с реакцией его ребенка на изображения. В результате Epic Games использовала рисунок Etsyturtle2 для создания образа "Курминатор". Об этом пользователь сообщил 14 ноября в комментариях под постом.

Образ "Курминатор" можно приобрести во внутриигровом магазине за 1,5 тысячи V-баксов. Дополнительная экипировка обойдется в еще 500 V-баксов.