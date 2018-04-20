Томас Бах: "Жестокость в киберспорте противоречит олимпийским ценностям"

Президент МОК Томас Бах выступил с резкой критикой киберспортивных игр с жестоким и провокационным содержанием. Глава олимпийского движения обозначил четкие критерии того, какие дисциплины могут войти в программу Игр.
– Киберспортсмены показывают физическую активность, сравнимую с той, что есть у обычных спортсменов, – цитирует Баха SBS News. – Однако, этого мало, чтобы вид спорта вошел в программу Олимпиады. Физическая активность должна отвечать ценностям олимпийского движения.
Мы должны провести четкую черту в этом вопросе: киберспортивные игры, в которых есть убийства, где продвигаются насилие или дискриминация, никогда не станут частью олимпийского движения. Ведь это будет противоречить нашим ценностям и принципам.
Вместе с тем, Бах считает, что необходимо предоставить новому поколению шанс проявить себя. Он добавил, что киберспорт станет демонстрационной дисциплиной на Азиатских играх—2018. С 2022 года такие игры войдут в программу соревнований.
bep77
Повар, Бах не!!!
16:32 20 апреля
П_о_в_а_р_
Паснаход А бокс, допустим, это не насилие? Бах, дотку давай!!! ---------------------------- +100500 #БахУбирайся
16:21 20 апреля
Паснаход
1-ому комментатору: в дoте вполне сравнима
16:04 20 апреля
Паснаход
UrodbI (Pa3baHeH Docpo4Ho), в доте вполне сравнима
15:57 20 апреля
Паснаход
А бокс, допустим, это не насилие? Бах, дотку давай!!!
15:56 20 апреля
bep77
Господама Бах, вы (а не Вы) включите любую CS в программу первых же игр на территории штатов. И всем вашим ценностям это будет соответствовать.
15:51 20 апреля
UrodbI (Pa3baHeH Docpo4Ho)
о какой физической активности идет речь? еще скажи мозговая деятельность сравнима с борьбой за шахматную корону!))) предлагаю ввести новую дисциплину - поедание пончиков во время игры в тетрис.
15:35 20 апреля