15:22 20 апреля | КИБЕРСПОРТ

Томас Бах: "Жестокость в киберспорте противоречит олимпийским ценностям"

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Президент МОК Томас Бах выступил с резкой критикой киберспортивных игр с жестоким и провокационным содержанием. Глава олимпийского движения обозначил четкие критерии того, какие дисциплины могут войти в программу Игр.

– Киберспортсмены показывают физическую активность, сравнимую с той, что есть у обычных спортсменов, – цитирует Баха SBS News. – Однако, этого мало, чтобы вид спорта вошел в программу Олимпиады. Физическая активность должна отвечать ценностям олимпийского движения.

Мы должны провести четкую черту в этом вопросе: киберспортивные игры, в которых есть убийства, где продвигаются насилие или дискриминация, никогда не станут частью олимпийского движения. Ведь это будет противоречить нашим ценностям и принципам.

Вместе с тем, Бах считает, что необходимо предоставить новому поколению шанс проявить себя. Он добавил, что киберспорт станет демонстрационной дисциплиной на Азиатских играх—2018. С 2022 года такие игры войдут в программу соревнований.

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Материалы других СМИ
Материалы других СМИ
КОММЕНТАРИИ (7)
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bep77

Повар, Бах не!!!

16:32 20 апреля

П_о_в_а_р_

Паснаход А бокс, допустим, это не насилие? Бах, дотку давай!!! ---------------------------- +100500 #БахУбирайся

16:21 20 апреля

Паснаход

1-ому комментатору: в дoте вполне сравнима

16:04 20 апреля

Паснаход

UrodbI (Pa3baHeH Docpo4Ho), в доте вполне сравнима

15:57 20 апреля

Паснаход

А бокс, допустим, это не насилие? Бах, дотку давай!!!

15:56 20 апреля

bep77

Господама Бах, вы (а не Вы) включите любую CS в программу первых же игр на территории штатов. И всем вашим ценностям это будет соответствовать.

15:51 20 апреля

UrodbI (Pa3baHeH Docpo4Ho)

о какой физической активности идет речь? еще скажи мозговая деятельность сравнима с борьбой за шахматную корону!))) предлагаю ввести новую дисциплину - поедание пончиков во время игры в тетрис.

15:35 20 апреля

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