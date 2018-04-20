Томас Бах: "Жестокость в киберспорте противоречит олимпийским ценностям"

Президент МОК Томас Бах выступил с резкой критикой киберспортивных игр с жестоким и провокационным содержанием. Глава олимпийского движения обозначил четкие критерии того, какие дисциплины могут войти в программу Игр.

– Киберспортсмены показывают физическую активность, сравнимую с той, что есть у обычных спортсменов, – цитирует Баха SBS News. – Однако, этого мало, чтобы вид спорта вошел в программу Олимпиады. Физическая активность должна отвечать ценностям олимпийского движения.

Мы должны провести четкую черту в этом вопросе: киберспортивные игры, в которых есть убийства, где продвигаются насилие или дискриминация, никогда не станут частью олимпийского движения. Ведь это будет противоречить нашим ценностям и принципам.

Вместе с тем, Бах считает, что необходимо предоставить новому поколению шанс проявить себя. Он добавил, что киберспорт станет демонстрационной дисциплиной на Азиатских играх—2018. С 2022 года такие игры войдут в программу соревнований.