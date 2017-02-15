Стоимость прав на трансляцию киберспорта вырастет в 7 раз к 2020 году

Компания Newzoo опубликовала исследование рынка киберспорта, согласно которому общая капитализация этой сферы увеличится в 2017 году на 41,3 процента и составит почти 700 миллионов долларов. Также авторы документа анонсируют рост объема инвестиций в компьютерный спорт, чья стоимость к 2020 году по прогнозам специалистов достигнет 1,5 миллиарда долларов.

Стоимость медиа-прав на трансляцию киберспортивных событий увеличится в семь раз за ближайшие три года. На данный момент она ровняется 50 миллионам долларов, а к 2020 году эта цифра будет насчитывать почти 350 миллионов долларов.