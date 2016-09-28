"Спартак" подписал контракт с профессиональным игроком в FIFA 17

Футбольный клуб "Спартак" начал сотрудничество с Сергеем "KEFIR" Никифоровым, который является профессиональным киберспортсменом в дисциплине FIFA, сообщает пресс-служба команды. Вчера, в клубном магазине Сергей участвовал в презентации эксклюзивной версии FIFA 17, которая была разработана компанией Electronic Arts специально для болельщиков красно-белых. "KEFIR" также будет представлять клуб на турнирах и участвовать в развитии киберспортивного направления "Спартака". Сергей Никифоров был чемпионом России в 2012 и 2015 годах, а также выступал на международных соревнованиях и был капитаном сборной по FIFA.

"Я болею за "Спартак" с самого детства и очень рад, что теперь буду представлять любимый клуб в качестве профессионального киберспортсмена. Новое поколение российских мальчишек активно интересуется не только реальным, но и виртуальным футболом, популярность которого растет. Поэтому я очень рассчитываю, что наше сотрудничество поможет "Спартаку" увеличить число своих болельщиков за счет молодых любителей компьютерных игр, включая поклонников знаменитой серии FIFA", – заявил Сергей на презентации.