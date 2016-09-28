00:56 | КИБЕРСПОРТ

"Спартак" подписал контракт с профессиональным игроком в FIFA 17

Сергей "KEFIR" НИКИФОРОВ (справа). Фото ФК "Спартак"
Сергей "KEFIR" НИКИФОРОВ (справа). Фото ФК "Спартак"
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Футбольный клуб "Спартак" начал сотрудничество с Сергеем "KEFIR" Никифоровым, который является профессиональным киберспортсменом в дисциплине FIFA, сообщает пресс-служба команды. Вчера, в клубном магазине Сергей участвовал в презентации эксклюзивной версии FIFA 17, которая была разработана компанией Electronic Arts специально для болельщиков красно-белых. "KEFIR" также будет представлять клуб на турнирах и участвовать в развитии киберспортивного направления "Спартака". Сергей Никифоров был чемпионом России в 2012 и 2015 годах, а также выступал на международных соревнованиях и был капитаном сборной по FIFA.

"Я болею за "Спартак" с самого детства и очень рад, что теперь буду представлять любимый клуб в качестве профессионального киберспортсмена. Новое поколение российских мальчишек активно интересуется не только реальным, но и виртуальным футболом, популярность которого растет. Поэтому я очень рассчитываю, что наше сотрудничество поможет "Спартаку" увеличить число своих болельщиков за счет молодых любителей компьютерных игр, включая поклонников знаменитой серии FIFA", – заявил Сергей на презентации.

 

Дополнительная информация

http://www.spartak.com/main/news/94894/

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КОММЕНТАРИИ (1)
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баламошка

Какая у нас интересная планета в 21-ом веке стала. Кефирчику удачи в Спартаке. Скоро и в армию будут забирать тех, кто лучше в стрелялки играет.

01:34

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