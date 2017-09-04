Россияне "Pavel" и "OldBoy" пробились на "мэйджор" по Hearthstone в Лос-Анджелесе

Российский игрок Павел "Pavel" Бельтюков стал победителем 2017 HCT Europe Summer Championship. В финале действующий чемпион мира взял верх над поляком "Amyks". Счет встречи - 3:2. Четверка сильнейших завоевала квоту на предстоящий "мэйджор" Hearthstone Summer Championship 2017, который пройдет в Лос-Анджелесе с 13 по 15 октября. Призовой фонд турнира составит 250 тысяч долларов.

Квоту также завоевал россиянин "OldBoy". Он уступил будущему чемпиону в полуфинале со счетом 3:1. Групповой этап, участие в котором приняли 78 киберспортсменов, прошел по швейцарской системе. "Pavel" победил во всех матчах в группе.