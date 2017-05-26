Призовой фонд лиги претендентов по Overwatch составит 100 тысяч долларов

Разработчик игры Overwatch – компания Blizzard – анонсировала на странице в социальной сети новую полупрофессиональную лигу претендентов – Overwatch Contenders. В чемпионате могут принять участие команды, состоящие из игроков с рангом "Мастер". Призовой фонд открытой квалификации составит 50 тысяч долларов. Шесть сильнейших команд Северной Америки, а также приглашенные Rogue и EnVyUs разыграют на первом LAN-чемпионате 100 тысяч долларов.

Подобные отборы пройдут и в Европе. Четыре сильнейших коллектива заработают путевку на LAN-финал с аналогичным призовым фондом. Задача лиги – помощь начинающим киберспортсменам в продвижении на профессиональную сцену. Старт главного первенства – Overwatch League намечен на осень текущего года.