Осенью состоится первый чемпионат России по киберспорту

Президент Федерации компьютерного спорта России (ФКС) Дмитрий Смит сообщил, что осенью этого года планируется проведение первого в истории чемпионата России. Для этого ФКС осталось завершить процесс получения аккредитации Министерства спорта, поэтому точных сроков проведения турнира пока нет.

- Чемпион России у нас может появиться уже этой осенью, - цитирует ТАСС Смита. - Если мы получим аккредитацию, то ему будет официально присужден этот титул. Федерация получила долгожданную площадку для проведения крупных всероссийских и московских соревнований, площадку, которая приспособлена не только для проведения соревнований, но и для того, чтобы за играми можно было наблюдать не сидя у себя дома, а вживую. Мы хотим, чтобы люди меньше проводили времени дома, а больше бы общались. Потому что киберспорт - это еще и общение.

Что касается присуждения спортивных званий, то еще необходимо будет согласовать порядок их выдачи с Министерством спорта. Этот процесс займет от года до двух. Однако однажды какой-нибудь молодой человек сможет сказать, что он получил отсрочку от армии, потому что является мастером спорта по киберспорту.