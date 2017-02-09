НБА запустит лигу по кибербаскетболу в 2018 году

НБА и разработчик компьютерных игр Take-Two Interactive Software достигли соглашения о совместном запуске лиги по кибербаскетболу, сообщает ESPN. Эту информацию подтвердили представители обеих компаний. Старт турнира по игре NBA 2K намечен на 2018 год. В соревновании будут участвовать 30 команд, каждой из которых будет владеть соответствующий баскетбольный клуб. В коллективах будет по пять игроков, которые будут наниматься на полноценную работу с тренировками и зарплатой. Регулярный чемпионат киберлиги будет копией реального. Финансовые подробности проекта пока не раскрываются.