На WESG 2017 пройдут соревнования для женщин по Counter-Strike и Hearthstone

Организаторы World Electronic Sports Games 2017 сообщили подробности предстоящего чемпионата. Как и в прошлом году, принять участие в WESG смогут команды, состоящие из граждан одной страны. Соревнования пройдут по четырем дисциплинам: Counter-Strike, Dota 2, StarCraft 2 и Hearthstone. Общий призовой фонд составит почти 4,5 миллиона долларов. По 1,5 миллиона заработают участники первенства в командных дисциплинах.

Главным нововведением WESG стало создание женского дивизиона в Counter-Strike и Hearthstone. Девушки будут соревноваться отдельно. Они разыграют 250 тысяч долларов в двух дисциплинах. Турнир состоится в марте 2018 года. Для попадания на LAN-финал необходимо будет пройти национальный и региональный этапы отборов.