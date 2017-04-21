Кандидат в президенты Кореи создал карту для Starcraft с номером в избирательном списке

Кандидат в президенты Кореи Мун Джэ Ин опубликовал в своем политическом блоге две собственные карты для игры StarСraft. Обе имеют отсылку к его номеру в избирательном бюллетени, сообщает esportobserver.com. Кандидат также опубликовал видео, в котором побеждает в StarCraft игрока под ником "Player 3". Примечательно, что третьим номером в списке кандидатов числится его основной оппонент по президентской гонке Ан Чхон Су.

Мун Джэ Ин является представителем демократической партии Кореи и председателем киберспортивной ассоциации страны.