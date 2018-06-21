Гретцки будет изображен на обложках специальных изданий NHL 19

Легендарный хоккеист Уэйн Гретцки станет лицом специальных изданий NHL 19. На Legends Edition четырехкратный обладатель Кубка Стэнли будет изображен с трофеем в форме "Эдмонтона", а на Ultimate Edition - он будет показан со спины в форме "Лос-Анджелеса".
Релиз игры запланирован на 14 сентября этого года. Пользователи, купившие специальные издания, получат доступ к симулятору раньше на 3 дня.
Представлен первый трейлер NHL 19 со словами на русском языке //
Пи. Кей. Суббан - официальное лицо NHL 19
The Great One returns to #NHL19– #NHL19 (@EASPORTSNHL) 21 июня 2018 г.
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