Гретцки будет изображен на обложках специальных изданий NHL 19

Легендарный хоккеист Уэйн Гретцки станет лицом специальных изданий NHL 19. На Legends Edition четырехкратный обладатель Кубка Стэнли будет изображен с трофеем в форме "Эдмонтона", а на Ultimate Edition - он будет показан со спины в форме "Лос-Анджелеса".

Релиз игры запланирован на 14 сентября этого года. Пользователи, купившие специальные издания, получат доступ к симулятору раньше на 3 дня.

Представлен первый трейлер NHL 19 со словами на русском языке //

Пи. Кей. Суббан - официальное лицо NHL 19