17:12 9 января | КИБЕРСПОРТ

Джикия вошел в список самых прогрессирующих игроков в FIFA


Портал Squawka представил список игроков, которые добились самого значимого прогресса в период между выходом симуляторов FIFA 17 и FIFA 18. В подборку попал защитник "Спартака" Георгий Джикия, чей рейтинг за год вырос с 65 до 75.

Список из 10 игроков и их показатели выглядят следующим образом:

Игрок Клуб  Рейтинг в FIFA 17  Рейтинг в FIFA 18
Роберто Гальярдини "Интер" 61 78
Маттейс де Лигт "Аякс" 63 76
Генри Оньекуру "Андерлехт" 64 75
Георгий Джикия "Спартак" 65 75
Беньямин Хенрикс "Байер" 65 76
Люка Тузар "Лион" 67 78
Раул Силва "Брага" 68 78
Каспер Дольберг "Аякс" 68 78
Давинсон Санчес "Тоттенхэм" 71 81
Кильян Мбаппе "ПСЖ" 71 83
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Материалы других СМИ
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