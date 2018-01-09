Джикия вошел в список самых прогрессирующих игроков в FIFA

Портал Squawka представил список игроков, которые добились самого значимого прогресса в период между выходом симуляторов FIFA 17 и FIFA 18. В подборку попал защитник "Спартака" Георгий Джикия, чей рейтинг за год вырос с 65 до 75.
Список из 10 игроков и их показатели выглядят следующим образом:
|Игрок
|Клуб
|Рейтинг в FIFA 17
|Рейтинг в FIFA 18
|Роберто Гальярдини
|"Интер"
|61
|78
|Маттейс де Лигт
|"Аякс"
|63
|76
|Генри Оньекуру
|"Андерлехт"
|64
|75
|Георгий Джикия
|"Спартак"
|65
|75
|Беньямин Хенрикс
|"Байер"
|65
|76
|Люка Тузар
|"Лион"
|67
|78
|Раул Силва
|"Брага"
|68
|78
|Каспер Дольберг
|"Аякс"
|68
|78
|Давинсон Санчес
|"Тоттенхэм"
|71
|81
|Кильян Мбаппе
|"ПСЖ"
|71
|83
- Тоттенхэм
- Спартак (футбол)
- Аякс
- Лион
- Интер Милан
- Андерлехт
- Брага
- Пари Сен-Жермен / ПСЖ
- Байер
- Георгий Джикия
- Генри Оньекуру
- Кильян Мбаппе
- Каспер Дольберг
- Роберто Гальярдини
- Маттейс де Лигт
- Беньямин Хенрикс
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