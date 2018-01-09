Джикия вошел в список самых прогрессирующих игроков в FIFA

Портал Squawka представил список игроков, которые добились самого значимого прогресса в период между выходом симуляторов FIFA 17 и FIFA 18. В подборку попал защитник "Спартака" Георгий Джикия, чей рейтинг за год вырос с 65 до 75.

Список из 10 игроков и их показатели выглядят следующим образом: