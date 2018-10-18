Депутат "Единой России" после трагедии в Керчи предложил закрыть сайты, связанные с компьютерными играми

Депутат Государственной думы от "Единой России" Евгений Марченко после трагедии в Керчи выступил за ужесточение правил выдачи разрешений на ношение оружия. Кроме того, он счел нужным закрыть сайты, связанные с компьютерными играми.

- Надо закрывать сайты в Интернете, связанные с компьютерными играми. Нужно запрещать их и закрывать, чтобы молодежь не ломала себе психику, - цитирует депутата "Петербургский дневник. - Роскомнадзор уже запретил "группы смерти" и группы руферов. Точно так же нужно поступать и с играми.

17 октября в политехническом колледже Керчи, согласно версии следствия, 18-летний студент колледжа в Керчи Владислав Росляков расстрелял других студентов, а также преподавателей заведения, а потом застрелился в библиотеке. В результате погибли 20 человек. Более 50 получили ранения.